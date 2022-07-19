سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على داعشي قام بتصنيع 1000 عبوة وفخخ 60 سيارة

Category: أمـن

Date: 2022-07-19T05:48:01+0000
القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على داعشي قام بتصنيع 1000 عبوة وفخخ 60 سيارة

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر تنظيم داعش على إثر اعتقاله من قبل الحشد الشعبي.

وقال الحشد الشعبي في بيان اليوم، إن الإرهابي كان يشغل صفة (عسكري) ينتمي إلى ما يسمى (ولاية دجلة/ تصنيع عبوات) حيث كان مسؤولا لورش تفخيخ السيارات وتصنيع العبوات الناسفة وقام بتصنيع (١٠٠٠) عبوة ناسفة وتفخيخ أكثر من (٦٠) سيارة مفخخة التي كان يستخدمها التنظيم ضد قطعات القوات الأمنية والمدنيين.

وأضاف البيان أن مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في الحشد الشعبي قامت باستحصال الموافقات القضائية بعد إكمال التحقيقات مع الإرهابي لتتم إحالته إلى القضاء.

related

كركوك.. داعش يهاجم الشرطة الاتحادية مجدداً ويوقع 3 ضحايا (تحديث)

Date: 2021-09-11 18:31:33
كركوك.. داعش يهاجم الشرطة الاتحادية مجدداً ويوقع 3 ضحايا (تحديث)

داعش يبدأ حرب حرق المحاصيل الزراعية بالعراق ويتبنى عملية جنوبي كركوك

Date: 2022-05-28 18:02:28
داعش يبدأ حرب حرق المحاصيل الزراعية بالعراق ويتبنى عملية جنوبي كركوك

الجيش ومقاتلون قبليون يقتلون 7 عناصر من داعش غربي العراق

Date: 2019-06-05 11:30:45
الجيش ومقاتلون قبليون يقتلون 7 عناصر من داعش غربي العراق

اشتباكات بين البيشمركة وداعش في التون كوبري كركوك

Date: 2021-11-03 20:22:02
اشتباكات بين البيشمركة وداعش في التون كوبري كركوك

مقتل 6 عناصر من داعش بتعرض على القوات الامنية في ديالى

Date: 2019-08-22 12:06:52
مقتل 6 عناصر من داعش بتعرض على القوات الامنية في ديالى

داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

Date: 2020-09-05 16:51:05
داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

مقتل عنصرين من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-25 20:46:53
مقتل عنصرين من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

داعش يهاجم رتل آليات عسكرية في الأنبار

Date: 2021-01-25 20:01:14
داعش يهاجم رتل آليات عسكرية في الأنبار