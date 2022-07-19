القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على داعشي قام بتصنيع 1000 عبوة وفخخ 60 سيارة

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر تنظيم داعش على إثر اعتقاله من قبل الحشد الشعبي.

وقال الحشد الشعبي في بيان اليوم، إن الإرهابي كان يشغل صفة (عسكري) ينتمي إلى ما يسمى (ولاية دجلة/ تصنيع عبوات) حيث كان مسؤولا لورش تفخيخ السيارات وتصنيع العبوات الناسفة وقام بتصنيع (١٠٠٠) عبوة ناسفة وتفخيخ أكثر من (٦٠) سيارة مفخخة التي كان يستخدمها التنظيم ضد قطعات القوات الأمنية والمدنيين.

وأضاف البيان أن مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في الحشد الشعبي قامت باستحصال الموافقات القضائية بعد إكمال التحقيقات مع الإرهابي لتتم إحالته إلى القضاء.