القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق مدان موّل داعش بمبالغ مالية

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الإثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تمويل داعش الارهابي بمبالغ مالية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان اقدم على تمويل هذه العصابات بمبلغ مقداره اربعين الف دولار شهريا من خلال قيامه بممارسة اعمال تجارية كاذبة بقصد تمويل الارهاب".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/ عاشراً من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".