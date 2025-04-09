القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق عائلة كاملة تتاجر بالمخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء، الحكم على عائلة كاملة قادمة من بغداد بالسجن المؤبد، وذلك بعد ادانة أفرادها بالتجارة في مادة الكريستال المخدرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جنايات واسط حكمت بالسجن المؤبد على أربعة أفراد من عائلة واحدة، مكونة من أب وأم وولدين، من سكنة محافظة بغداد، بعد ضبطهم داخل مطعم في مدينة الكوت بحوزتهم 4 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة ومبلغ 30 ألف دولار".

واضاف ان "ذلك تم وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".