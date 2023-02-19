القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بتعاطي وتجارة المواد المخدرة

شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف جنايات الرصافة، يوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بتعاطي وتجارة المواد المخدرة في منطقة حي اور في العاصمة بغداد.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المجرمين ضبط بحوزتهم على كميات مختلفة من المواد المخدرة واعترفوا بقيامهم بالمتاجرة فيها خلافا لاحكام القانون".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".