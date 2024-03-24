القضاء العراقي يصدر حكمين بالمؤبد بحق تاجر مخدرات وداعشي هاجم مركزاً للشرطة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، حسبما أعلنه مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدان ضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ۲۸/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن المؤبد على مجرم لقيامه بالانتماء إلى تنظيم داعش والاشتراك بالعمليات الارهابية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم اشترك مع عناصر من عصابات داعش الإرهابية بتنفيذ هجوم على مركز شرطة بيجي عام 2005"

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 194/ الشق الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه استدلالا باحكام المادة 1/132".