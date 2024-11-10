القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق تاجري مخدرات

شفق نيوز/ افاد مجلس القضاء الاعلى، يوم الأحد، أن محكمة جنايات كركوك أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين مدانين اثنين بالمتاجرة بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 3 كغم من مادة الميثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات ".