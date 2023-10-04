القضاء العراقي يحكم بالسجن 10 سنوات بحق ثلاثة باكستانيين لقيامهم بعمليات خطف وتعذيب

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة باكستانيين لقيامهم بخطف وتعذيب أشخاص يحملون نفس الجنسية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الباكستانيين الثلاثة اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين أثناء تعذيبهم وإرسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم".

وأشار إلى أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".