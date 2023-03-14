القضاء العراقي يحكم بالسجن على رجل وزوجته لإدانتهما بالمتاجرة بالمخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات محافظة واسط حكمت على رجل وزوجته بالسجن لعدة سنوات بعد إدانتهما بالمتاجرة بالمخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات واسط أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ( ثلاث سنوات ) وغرامة مالية قدرها ( عشرة ملايين دينار ) بحق امرأة، وحكمت على زوجها بالسجن لمدة ( ست سنوات ) وغرامة مالية قدرها ( عشرة ملايين دينار ) عن جريمة المتاجرة بمادة الكريستال المخدرة في قضاء الكوت مركز محافظة واسط.