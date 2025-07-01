القضاء العراقي: السجن سبع سنوات بحق مدانتين بالاتجار بالبشر والإعدام لتاجر مخدرات

شفق نيوز- ميسان

أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدانتين على كل واحدة منهن عن جريمة الاتجار بالبشر.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن المدانتين اقدمتا على بيع طفل حديث الولادة بالتعاون مع متهمات اخريات بمبلغ مالي مقداره 13 مليون دينار.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن الأحكام بحقهما صدرت وفقا لأحكام المادة 6 / أولا / تاسعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 / 48 / 49 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132 / 2 منه.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي أن مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وخلال النصف الأول من العام الحالي تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و 9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية و15 أخرى للعمل القسري و4 شبكات لبيع الأطفال و(6) أخرى للتسول، مشيرة إلى إلقاء القبض على 82 متهما بالسحر والشعوذة.

وفي بيان ثان للمجلس، افاد فيه أن محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأشار البيان إلى أن المدان ضبطت بحوزته 55 كيلوغراما من مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

هذا وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات، وفقا للبيان.