القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد بحق 3 متاجرين بالمخدرات

شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الخميس، اصدارها ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، أن "اثنين من المدانين ضبط بحوزتهما (۲) كيلو و (530) غراما من مادة الامفيتامين المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية واسلحة متنوعة".

وأضاف أن "المدان الثالث ضبط بحوزته (400) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة ۲۸ / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".