القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد لمدان بالترويج لإسرائيل

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان بالترويج لإسرائيل على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن "المدان بالترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني أقدم من خلال نشره على صفحة الفيس بوك ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو، كما ضبطت في منزله كتب وصحف باللغة العبرية".

وأضاف البيان، أن الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني" رقم 1 لسنة 2022.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، في العام 2022، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.