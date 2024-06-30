القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الأحد، أن "المدانين الثلاثة ضبطت بحوزتهم ما يقارب اثنين كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فضلا عن اسلحة نارية ومخازن وبايب عدد ستة".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.