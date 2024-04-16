القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات أجنبي الجنسية

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمـة جنايـات وسـط أصدرت حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية وذلك عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إنه "ألقي القـبض عليه وبحوزته كيس نايلون يحتوي علـى مـادة بيضـاء بلوريـة الشـكـل بـوزن (118،300 غـم) مائة وثمانية عشر غرام وثلاثمائة مليغرام مـن مـادة المثيـل أمفيتـامين المخـدرة بقصـد الاتجـار بـهـا".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات".