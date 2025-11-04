القضاء العراقي .. الإعدام لامرأة داعشية والحبس الشديد بحق ساحر ومشعوذ

شفق نيوز - بغداد

أفاد مجلس القضاء العراقي الأعلى، يوم الثلاثاء، بإصدار محكمة جنح الحلة، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدان مارسَ أعمال السحر والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، فإن المدان أقدمَ على ممارسة أعمال السحر للعديد من الأشخاص في محافظة بابل، وصَدرَ الحكم بحقهِ وفقاً لأحكام المادة 456 /1/أ من قانون العقوبات.

وفي بيان لاحق أعلن المجلس في بيان ثان، المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانة عن جريمة الانتماء إلى تنظيم.

وقال المجلس البيان إن "الإرهابية عملت ضمنَ الخلايا النائمة حيث تقوم بمتابعة حسابات وإصدارات كيان داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العمل ضمن ما يسمى ديوان الإعلام المركزي والنشر والأرشيف وقيامها بإنشاء عدة حسابات لتضليل القوات الأمنية".

وأشار إلى أن الحكم صدر بحقها وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية 1 /3 /4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.