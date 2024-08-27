القضاء العراقي يحكم بالاعدام لمدان بالانتماء لداعش شارك بعمليات ضد الحشد

شفق نيوز/ افاد مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالإعدام بحق بحق مدان بالانتماء الى تنظيم داعش.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "الإرهابي اشترك بعمليات اجرامية استهدفت قوات الحشد الشعبي والحشد العشائري في مدينة حديثة، إضافة إلى خطف احد المواطنين والاستيلاء على سيارته".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 3 و 5 و 8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".