القضاء العراقي يحكم بالإعدام على مدان قتل 8 اشخاص انتقاماً لشقيقته الإرهابية

شفق نيوز/أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اشترك بقتل ثمانية أشخاص في قرية البو دور العام الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الأربعاء، أن "المجرم اعترف باشتركه مع باقي افراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام الماضي ،لافتا إلى أن" الجريمة جاءت كانتقام منهم لتسببهم بسجن شقيقته الإرهابية".

وأضاف أن "المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من اجل إلصاق التهمة بهم، مبينا أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2021".

وعلى صعيد آخر اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمها بحق المجرم ( هـ ،ح، ط) بالسجن لمدة عشرة سنوات عن جريمة انتحاله منصب قاض في مجلس القضاء الاعلى .

وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المجرم الذي انتحل منصب قاض اجرى اتصالات بعدد من المسؤولين والموظفين في الحكومة بهدف التوسط لانجاز معاملات لقاء مبالغ مالية بشكل يسيء الى القضاء العراقي، اضافة الى قيامه بانشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باسماء قضاة في (محكمة النزاهة والمحكمة العليا ) منتحلاً فيها منصب قاض .

واضاف المركز ان "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 و2 لسنة 1983 ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ).