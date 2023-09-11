القضاء العراقي يحكم باعدام مسؤول ديوان العشائر لدى تنظيم "داعش"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الإثنين، حكماً بالاعدام بحق مسؤول ديوان العشائر لدى تنظيم "داعش".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابي قام بزراعة العبوات الناسفة وتفجيرها على ارتال القوات الامنية في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، إضافة إلى تنصيبه بعدة مناصب خلال فترة عمله معهم، وكذلك المشاركة مع عصابات داعش الارهابية في دخول مدينة الموصل".

وأضاف أن "الارهابي نصب ايضا بصفة مسؤول في ديوان العشائر ثم اصبح قائدا في المعارك وشارك فيها ضد القوات الامنية حاملا السلاح ومرتديا الزي الخاص لهذه العصابات الاجرامية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".