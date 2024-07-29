القضاء العراقي يحكم باعدام قاتل ضابط كبير جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، حكما بالاعدام بحق قاتل مدير استخبارات الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد آذار الماضي.

وقال إعلام القضاء العراقي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "المدان اقدم على اطلاق النار على المجنى عليه اثناء تأدية عمله كونه ضابط في وزارة الداخلية مما أدى الى قتله في محافظة ذي قار/ قضاء الاصلاح".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 406/ 1/ هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

وفي 3 آذار/ مارس الماضي اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العميد عزيز شلال، وأعلنت الداخلية العراقية في 21 نيسان الماضي، القبض على القاتل.