الاعدام لـ"إرهابي" قتل عنصرين شقيقين بالحشد ومثّل بجثتيهما لـ"إثارة الرعب"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالاعدام بحق "مجرم إرهابي" مدان بقتل اثنين من منتسبي الحشد الشعبي في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكر الإعلامي لمجلس القضاء في بيان اليوم، أن "المجرم اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعدما اقدم مع متهمين اخرين بقتل شقيقين والتمثيل بجثتيهما في قضاء الحويجة بغية اثارة الرعب بين الناس تحقيقاً لغايات ارهابية".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و بدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".