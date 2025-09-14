القضاء العراقي يحكم باعدام "ارهابي" فجر سيارتين مفخختين في مدينة العمارة

شفق نيوز - بغداد / ميسان

أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي، يوم الأحد، أن محكمة جنايات ميسان، أصدرت حكما بالإعدام بحق "إرهابي" أُدين بتفجير سيارتين وسط مدينة العمارة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن "المجرم (المدان) أقدم مع مجموعته الإرهابية بتفخيخ سيارتين وتفجيرها في القسم البلدي لقطاع 15 شعبان وسط مدينة العمارة والتي راح ضحيته 11 قتيلا واصابة 10 من المواطنين".

وأضاف البيان أن الحكم صدر بحق (المدان) استنادا لأحكام المادة الثانية 1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وفي شهر نيسان/أبريل من العام 2013 وقع تفجيران بسيارتين مفخختين في منطقة قطاع 15 شعبان في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي البلاد استهدفا عمال نظافة يعملون بالأجور اليومية مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 22 شخصا بين قتيل وجريح.

وفي شهر حزيران/يونيو من العام نفسه أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظ ميسان، المحافظ السابق علي دواي إلقاء القبض على منفذي التفجيرين.

وقال دواي في حينها في بيان رسمي صادر عن مكتبه إن "هذه العملية كانت جزءاً من الأعمال الأرهابية لما تسمى (ولاية الجنوب) ضمن تنظيمات القاعدة الإرهابية".