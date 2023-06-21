القضاء العراقي يحسم الجدل: تسلمنا ملف التحقيق بـ"لجنة أبو رغيف"

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، يوم الأربعاء، تسلمها ملف التحقيق الإداري الخاص بالشكاوى ضد لجنة الامر الديواني 29 المعروفة بـ"لجنة أبو رغيف".

وأوضح المركز الاعلامي في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة تحقيق الكرخ الاولى استلمت ملف التحقيق الإداري الخاص بالشكاوى المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى لجنة الامر الديواني رقم 29".

وأكد أن "المحكمة سوف تجري التحقيق القضائي في تلك الشكاوى وفق القانون والادلة التي سوف يتم التوصل اليها من خلال مجريات التحقيق القضائي".

وفي وقت سابق اليوم، أظهر وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان محكمة قوى الأمن الداخلي، أصدرت حكما بالحبس الشديد والطرد من الخدمة بحق مدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف.

وأظهرت وثيقة نص الحكم الصادر بحق مدير مكتب احمد ابو رغيف، "المتهم العميد الهارب (احمد راضي كاظم حسين)" بحسب توصيف الوثيقة بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات، والطرد من قوى الأمن الداخلي.

ويوم أمس الثلاثاء، كشف جهاز الأمن الوطني، عن إحالة الفريق أول أحمد أبو رغيف و13 ضابطاً آخرين على التقاعد ومنع تسلمهم أي منصب لثبوت تقصيرهم في عملهم وفقا للقضاء، فيما دعا هيئة النزاهة لمتابعة "تضخم أموال أبو رغيف والضباط الآخرين" في حال ثبوت ذلك.

وقال جهاز الأمن الوطني، في توصيات تحقيقية "سرية وشخصية وتفتح باليد" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز إنه "وافق على عدم تسلم الفريق أول أحمد طه هاشم أبو رغيف و13 ضابطاً آخر أي منصب لحين إحالتهم على التقاعد لثبوت تقصيرهم وفق القضاء".

وأضاف الجهاز انه "سيوعز الى هيئة النزاهة بمتابعة أموال أبو رغيف والضباط الآخرين معه في حال وجود تضخم للأموال والأملاك الخاصة والايعاز الى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام المادة 36 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي".