القضاء العراقي يحبس شخصاً لمدة سنة واحدة بتهمة اغتصاب طفل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالحبس سنة واحدة بحق أحد المتهمين من محافظة البصرة، بتهمة اغتصاب طفل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحكم جاء بعد إدانة المتهم باغتصاب طفل بمقابل مبلغ قدره 5 آلاف دينار داخل الاهوار ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 396 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".