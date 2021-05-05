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القضاء العراقي يتخذ اجراءً حول الهاربين من سجن

Category: أمـن

Date: 2021-05-05T08:40:15+0000
القضاء العراقي يتخذ اجراءً حول الهاربين من سجن

شفق نيوز/ أتخذت محكمة تحقيق المثنى الإجراءات القانونية بحق الموقوفين والمحكومين الهاربين والمقصرين في حادثة هروب اثنين وعشرين نزيلا من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "محكمة تحقيق المثنى أصدرت اوامر قبض وتحري بحق المقصرين في حادثة هروب مجموعة من الموقوفين والمحكومين من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال وفقا لاحكام المادة 271 من قانون العقوبات، لافتا إلى أنه تم اعتقال تسعة عشر موقوفا ومحكوما من مجموع الهاربين".

وفجر يوم الأحد الثالث من شهر آيار الجاري، هرب 21 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.

ولاحقاً، أفادت الداخلية بأنها ألقت القبض على 16 من الفارين مع استمرار عملية البحث عن البقية.

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