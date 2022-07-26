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وثائق.. القضاء العراقي يبرأ سائح بريطاني من تهمة تهريب الآثار

Category: أمـن

Date: 2022-07-26T15:27:18+0000
وثائق.. القضاء العراقي يبرأ سائح بريطاني من تهمة تهريب الآثار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة التمييز العراقية، يوم الثلاثاء، حكماً قضائياً بحق سائح بريطاني اعتقلته السلطات العراقية بتهمة تهريب الآثار.

وابلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، ان المحكمة برأت البريطاني جيمس فيتون من تهمة تهريب الآثار وألغاء حكماً صدر بحقّه بالسجن 15 عاماً.

وكانت السلطات الامنية في مطار بغداد الدولي قد ألقت القبض على سائحين أحدهما البريطاني جيم فيتون والالماني فولكر والدمان، في نهاية آذار/ مارس الماضي بعد العثور على 32 قطعة أثرية في حقائب مجموعة سياحية، فيما توفي مسؤول المجموعة بعد إصابته بوباء كورونا في مستشفى عراقي، كما تمكن مساعده السياحي من جنوب إفريقيا من مغادرة العراق، والذي وجهت له اتهامات بالتورط في القضية أيضاً.

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