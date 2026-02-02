القضاء العراقي يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، يوم الاثنين، أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من تنظيم داعش، تم تسلمهم مؤخرا من سوريا.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان لوكالة شفق نيوز: "بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، تمت المباشرة بالتحقيق مع عناصر التنظيم، عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب، فيما ستتم إجراءات التعامل معهم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم داعش وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر الكيان الإرهابي والجرائم التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.

وأكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم "داعش" وأخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة" تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.