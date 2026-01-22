القضاء العراقي يباشر الإجراءات بحق متهمي داعش المستلمين من سوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، المباشرة بالإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين بالانتماء الى تنظيم داعش الذين ستتسلمهم السلطات العراقية من الجانب السوري.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي داعش من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يعلن مجلس القضاء الأعلى أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".

وشدد المجلس على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".

وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".

وأعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم"، مساء أمس الأربعاء، عن البدء بنقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقالت "سنتكوم" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بدأنا مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت "بدأت مهمة النقل بالتزامن مع نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من داعش كانوا محتجزين في مركز احتجاز بالحسكة إلى موقع آمن في العراق، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين سيتم نقلهم إلى سبعة آلاف معتقل".