القضاء العراقي يقضي بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "المدان ضبط بحوزته (37) كيس من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و49 من قانون العقوبات".