القضاء العراقي: السجن 5 سنوات بحق مدانين اثنين بنشر أفكار متطرفة ولانتمائهما لـ"الذئاب المنفردة"

شفق نيوز / بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدانين اثنين، عن جريمة نشر الأفكار العنصرية والمتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن المدانين أقدما على دعم تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال الترويج له في منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيامهما بالتحريض والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية، لانتمائهما إلى ما يُعرف بـ"خلية الذئاب المنفردة".

ووفقاً للبيان، فقد صدر الحكم بحقهما استناداً لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.