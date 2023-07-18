القضاء العراقي: السجن 15 سنة بحق امرأة قدمت الدعم لتنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلنت محكمة جنايات ديالى، يوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن 15 سنة بحق امرأة "إرهابية" قدمت الدعم والمساعدة لتنظيم "داعش".

وقال إعلام القضاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احدى النساء المنتميات للعصابات الإرهابية عن جريمة تقديم الدعم والمساعدة لعصابات داعش الارهابية في قضاء المقدادية".

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، أن "الارهابية أقدمت على تقديم الدعم لعناصر عصابات داعش الارهابية من خلال نقل مبالغ وخطوط هواتف واستلام كفالات، إضافة إلى نشر صور ومقاطع فيديو واناشيد تمجد بهذه العصابات الاجرامية".

وأضاف أن "الحكم بحقها يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".