القصة الكاملة لهروب "سجين الإيدز" في العراق

شفق نيوز- ديالى

كشف مصدر أمني، مساء الجمعة، عن التفاصيل الكاملة لهروب نزيل من سجن قيادة شرطة محافظة ديالى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "السجين يدعى (همام مصطفى احمد عبد العبيدي) من مواليد 2004 واعتقل قبل فترة وفق المادة 406 بتهمة (القتل العمد)، بعدما تم التوصل الى انه المتورط بقتل أمه وأبيه وشقيقه بمنطقة التحويلة بقضاء الخالص قبل أكثر من عامين".

وأضاف أن "النزيل تم عزله في موقف خاص لشكوك بإصابته بالايدز، واستغل فتحة مفرغة الهواء وهرب منها باتجاه منطقة شفتة المجاورة لمقر قيادة شرطة ديالى وسط مدينة بعقوبة".

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، الى أن "الأجهزة الأمنية أغلقت منطقة شفتة وكثفت انتشارها وأطلقت عملية موسعة للبحث عن الهارب".

وكانت محافظة ديالى، قد سجلت في عام 2023 جريمة قتل مروعة لعائلة من رجل وزوجته ونجلهما داخل منزل في منطقة التحويلة بقضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة.