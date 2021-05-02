القصة الكاملة لهروب تجار المخدرات من سجن في السماوة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن خطة الهروب التي نفذها مدانون من أحد سجون محافظة المثنى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن أحد المحكومين المحتجزين في مركز شرطة قضاء الهلال بمحافظة المثنى، قام بطلب الطعام من حارس الموقف، وكان جميع السجناء متفقين فيما بينهم على مهاجمة الحرس والخروج من الموقف، الامر الذي ادى إلى اصابة حارس الموقف بإصابات طفيفة.

وبين المصدر؛ أن إلى الآن تم القبض على ١١ سجينا هاربا، فيما تستمر عمليات التفتيش.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من يوم الأحد بأن 21 نزيلا في سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب تمكنوا من الفرار.