"القرية العراقية تحت النار".. إصابات واعتقالات بعد قرار استثماري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالقبض على 13 شخصاً هاجموا القوات الأمنية في منطقة العامرية ببغداد، بعد أعمال عنف شهدتها المنطقة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الهجمات التي نفذها هؤلاء الأشخاص أدت إلى إصابة 9 منتسبين جراء تعرضهم لهجوم باستخدام القناني النارية والحجارة، وذلك أثناء تنفيذ واجب إزالة التجاوزات ضمن "القرية العراقية" بالمنطقة لأغراض الاستثمار.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي في الهواء واعتدت على الموجودين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الدفاع عن أنفسهم.

وشهدت المنطقة، يوم أمس الأربعاء، تظاهرات شارك فيها المئات من المواطنين الساكنين في "القرية العراقية" بمدينة العامرية، احتجاجاً على قرار حكومي يقضي بإخلاء القرية من ساكنيها وتسليمها إلى مستثمرين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين السكان والقوات الأمنية.