سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

القبعات الزرق الصدرية تنسحب من مبنى المطعم التركي

Category: أمـن

Date: 2020-11-04T13:29:37+0000
القبعات الزرق الصدرية تنسحب من مبنى المطعم التركي

شفق نيوز/ انسحب ذوو القبعات الزرق التابعين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، من مبنى المطعم التركي وسط العاصمة بغداد وقاموا بتسليمه للقوات الأمنية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "تجمع القبعات الزرقاء التابع إلى سرايا السلام التي يتزعمها مقتدى الصدر قامت بتسليم مبنى المطعم التركي الواقع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إلى القوات الأمنية".

واستولى ذوو القبعات الزرق، قبل أشهر، على المبنى وطردوا المحتجين الذين تحصنوا فيه منذ انطلاقة تظاهرات الـ25 من تشرين الأول 2019.

واستخدم ذوو العقبات الزرق العنف المفرط للسيطرة على المطعم التركي وقاموا بإزالة لافتات المحتجين، بعد تحول في الموقف السياسي لزعيمهم مقتدى الصدر الذي دعم شخصيات معينة لتولى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.


related

صدامات بين معتصمين و"القبعات الزرق" في النجف

Date: 2020-02-05 16:33:47
صدامات بين معتصمين و"القبعات الزرق" في النجف

سرايا السلام تكشف لشفق نيوز المهام الجديدة لأصحاب "القبعات الزرق"

Date: 2020-02-08 14:33:18
سرايا السلام تكشف لشفق نيوز المهام الجديدة لأصحاب "القبعات الزرق"

صور.. قتلى وجرحى باشتباك "القبعات الزرق" مع متظاهري النجف

Date: 2020-02-05 17:56:40
صور.. قتلى وجرحى باشتباك "القبعات الزرق" مع متظاهري النجف

وفاة متظاهر متأثرا بجراحه في احداث النجف

Date: 2020-02-12 10:26:47
وفاة متظاهر متأثرا بجراحه في احداث النجف

مصادر أمنية: صدور تعليمات بوضع تحصينات اضافية للمنطقة الخضراء في بغداد

Date: 2019-10-21 07:29:21
مصادر أمنية: صدور تعليمات بوضع تحصينات اضافية للمنطقة الخضراء في بغداد

ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في النجف

Date: 2020-02-05 20:34:56
ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في النجف

بعد اختطافها .. الافراج عن الناشطة النجفية رنا الزيادي: حماية الصدر من دبر العملية

Date: 2020-03-03 16:08:21
بعد اختطافها .. الافراج عن الناشطة النجفية رنا الزيادي: حماية الصدر من دبر العملية

"القبعات الزرق" يطيحون بمنصة اعتصام كربلاء ويطلقون الرصاص الحي على المحتجين

Date: 2020-02-06 15:53:07
"القبعات الزرق" يطيحون بمنصة اعتصام كربلاء ويطلقون الرصاص الحي على المحتجين