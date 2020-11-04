القبعات الزرق الصدرية تنسحب من مبنى المطعم التركي

شفق نيوز/ انسحب ذوو القبعات الزرق التابعين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، من مبنى المطعم التركي وسط العاصمة بغداد وقاموا بتسليمه للقوات الأمنية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "تجمع القبعات الزرقاء التابع إلى سرايا السلام التي يتزعمها مقتدى الصدر قامت بتسليم مبنى المطعم التركي الواقع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إلى القوات الأمنية".

واستولى ذوو القبعات الزرق، قبل أشهر، على المبنى وطردوا المحتجين الذين تحصنوا فيه منذ انطلاقة تظاهرات الـ25 من تشرين الأول 2019.

واستخدم ذوو العقبات الزرق العنف المفرط للسيطرة على المطعم التركي وقاموا بإزالة لافتات المحتجين، بعد تحول في الموقف السياسي لزعيمهم مقتدى الصدر الذي دعم شخصيات معينة لتولى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.



