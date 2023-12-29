القبض على 9 متاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم 5 كغم من الكريستال في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، القاء القبض على (9) متاجرين بالمخدرات مع ضبط (5) كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الاسلحة المتوسطة والقنابل المتفجرة بحوزتهم وذلك في محافظة ميسان والنجف وكركوك .

وذكرت المديرية في بيان أنه بعد اشتباكات ومطاردات بمتابعة ميدانية مستمرة تم القبض على (5) متاجرين بالمخدرات في محافظة ميسان بعد نصب كمين محكم لهم وضبط بحوزتهم (2.5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .

وأضاف البيان أنه تم القبض على (4) متاجرين بالمخدرات في محافظتي النجف وكركوك بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (2.5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الخميس، صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023 الذي شارف على الانتهاء.

وقال المتحدث باسم الداخلية مقدادي ميري في احصائية نشرها عبر بيان، أن عدد المحكومين بجريمة المخدرات بلغ 7 آلاف و397 خلال العام الجاري.

وأوضح أن تلك الأحكام توزعت بين السجن المؤبد والإعدام والأحكام الأخرى.