القبض على 9 سوريين تسللوا إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، عن القاء القبض على تسعة أشخاص تسللوا إلى الأراضي العراقية من سوريا.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان معلومات استخبارية دقيقة وردت لقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم التأكد من تحرك عدة اشخاص من الجانب السوري لعبور الساتر الحدودي باتجاه الاراضي العراقية.

وبينت انه تم توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ لنصب كمين لهم في قرية كاني عطار التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى، والقاء القبض عليهم فور اجتيازهم الساتر الحدودي.

واوضحت المديرية ان المعتقلين خمسة أطفال وأربع نساء يحملون الجنسية السورية، وتم تسليمهم الى مركز شرطة ربيعة اصوليا بموجب وصل استلام.