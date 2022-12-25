القبض على 9 إرهابيين في 6 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت القوات العراقية، يوم الأحد، بالقاء القبض على 9 إرهابيين في 6 محافظات متفرقة من البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، إنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات البصرة وميسان والانبار والفرقة السابعة و العاشرة والخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه.

ووفقا للبيان فإن تلك الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على( 8 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح و هيت والمحمودية والرمادي والمدينة، تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.

في غضون ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان اليوم، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية استخبارات الحشد في محافظة صلاح الدين وبعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من متابعة واستدراج واعتقال المتهم (أ. س. م)، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة اصوليا واحالته للجهات القضائية لينال جزاءه العادل.