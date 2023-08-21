القبض على 9 إرهابيين في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تسعة "إرهابيين" أحدهم جرى اعتقاله بالتنسيق مع السلطات في إقليم كوردستان.

وذكر جهاز مكافحة الارهاب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الجهاز وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية، ألقت القبض على أحد المطلوبين.

وأشار إلى اعتقال إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد، وآخر في مخيم "الجدعة" بمحافظة نينوى.

من جهتها قالت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، أنه بناء على معلومات استخبارية قدمها مواطنون إلى مفارز وكالة الاستخبارات في نينوى، تم إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين، مبيناً أنه "من خلال تدقيق بيانات المطلوبين تأشرت لدينا وثائق تشير إلى انتمائهم لما يسمى بولاية نينوى ويعملون ضمن (فرقة البيلاوي، وفرقة الفرقان، وخالد بن الوليد، والنفطية، ومركز ركاز نينوى، وديوان الجند)".

وتابع "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بالانتماء إلى تلك المجاميع الإرهابية، وكانوا يتقاضون أموالاً لقاء انتمائهم، وجرى تدوين أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل".