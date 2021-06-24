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القبض على 9 "ارهابيين" بينهم أمرأة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-24T08:29:48+0000
القبض على 9 "ارهابيين" بينهم أمرأة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الخميس القاء القبض على 9 "ارهابيين" بينهم امرأة في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم ان مفارزها تمكنت من القبض على هؤلاء وفق مذكرات توقيف حسب احكام المادة الرابعة من قانون  مكافحة الارهاب وذلك لمبايعتهم داعش وحملهم السلاح ومقاتلتهم ضمن صفوف التنظيم ونصبهم السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية و وقود.

وأضاف البيان أنه تم تدوين اقوالهم ابتدائيا و قضائيا بالاعترافات واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا كافة.

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