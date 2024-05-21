القبض على 8 متهمين بجريمتي قتل "منفصلتين" في محافظتين

شفق نيوز/ ألقت شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 متهمين بجريمة قتل بعد ساعات من وقوعها في حي الوحدة بالجانب الأيسر الموصل، في حين تمكنت قيادة شرطة بغداد الرصافة من القبض على متهم بجريمة قتل وأربعة آخرين لهم صلة بالجريمة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية شرطة النصر ألقت القبض على 3 متهمين بقتل أحد الأشخاص في حي الوحدة (جنوب شرقي الموصل) طعنا بسكين في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين"

وأوضح "أن المجني عليه قُتل في مشاجرة في حي الوحدة بعد طعنه بسكين"، مبينا أن المجني عليه "نقل عقب تعرضه للضرب إلى مستشفى السلام في حي الوحدة لكنه فارق الحياة بعد فترة قصيرة"

وأشار المصدر إلى أن "شرطة النصر شكلت فريق عمل لمتابعة الحادث، وتمكنت بعد ساعات من ذات الليلة من التعرف على أحد المتهمين الثلاثة وقامت بمطاردته عندما كان يستقل دراجة نارية في حي الوحدة وألقت القبض عليه"، لافتا إلى أنه "اعترف على شخصين آخرين شاركوا في جريمة القتل، وتم القبض عليهما".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، ععنن إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل، وأربعة آخرين متورطين في الجريمة، في منطقة الأعظمية ببغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "قيادة شرطة بغداد الرصافة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على منفذ جريمة قتل في منطقة الاعظمية وأربع متهمين آخرين لهم صلة بالحادث بينهم متهمة".

ولفت إلى أن "القبض على المتهمين جاء خلال ساعات قليلة من ارتكابهم للجريمة حيث كان القاتل يحاول الهرب خارج البلاد، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة المتنوعة".