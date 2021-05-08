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القبض على 73 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات في أربع محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T10:14:34+0000
القبض على 73 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات في أربع محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم السبت، عن إلقاء القبض على 64 مطلوباً وفق مواد جنائية مختلفة، فيما تم ضبط أسلحة ومخدرات في أربع محافظات عراقية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة، ألقت القبض على 64 مطلوبا وفق مواد مختلفة، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأشارت إلى أن قوة من قيادة عمليات سومر في محافظة ميسان، نفذت واجب تفتيش وألقت القبض على ستة مطلوبين من مروجي المخدرات في المحافظة.

وأضافت الخلية أن قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبطت ٤ مسدسات، و٢٩ حبة مخدرة، و٤ اجهزة تعاطي مخدرات، و٤٣٣ اعتدة مختلفة.

وأعلنت أن قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار، القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب، خلا واجب تفتيش في المحافظة.

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