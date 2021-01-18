القبض على 71 مطلوباً للقضاء بتهم جنائية في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 71 مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة في ثلاث محافظات.

وذكرت قيادة شرطة محافظة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها من مديريات الاقسام التحقيقية نفذت خلال الـ24ساعة الماضية حملة تحري وملاحقة استهدفت عدداً من المطلوبين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحاكم المختصة، وألقت القبض على 42 متهماً.

وبينت أن التهم تنوعت بين القتل والسرقة والتزوير والاحتيال وأخرى مختلفة من قانون العقوبات فضلاً عن مخالفات قانونية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال نفذت في مناطق مختلفة من المحافظة.

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء في بيان ورد لشفق نيوز، أن مفارز مكافحة الإجرام وخلال الأيام القليلة الماضية ألقت القبض على 20 متهماً ومطلوباً بتهم جنائية مختلفة وتمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

وأشارت إلى أن شرطة النجدة ألقت القبض على متهم أثناء محاولته كسر زجاج العجلات لسرقة ما بداخلها، مبينة أنه اعترف بالسرقة ذاتها في أماكن مختلفة من المحافظة، مضيفة أنه تم القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة معمل حديد في منطقة الحزام الأخضر، وآخران قاما بسرقة اجهزة موبايل.

واضافت القيادة أن دوريات النجدة عثرت في أحد أحياء أطراف مدينة كربلاء على مخلفات حربية وهي صاروخ نوع كاتيوشا داخل الأنقاض، مشيرة إلى ألقاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية.

وعلى صعيد متصل، ألقت شرطة محافظة المثنى القبض على شخص ارتكب جريمة قتل، مبينة أن اعتقاله تم في سيطرة السايلو في مدخل السماوة الجنوبي بعد ورود معلومات أولية إلى السيطرات تؤكد ارتكابه لجريمة قتل في محافظة ذي قار.

وبينت أنه اعترف بارتكاب جريمته بعد أن حصلت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه في احدى المقاهي الشعبية بناحية النصر في محافظة ذي قار على خلفية عداوة شخصية حيث قام بطعن المجني عليه بواسطة اله جارحة كان يخفيها داخل ملابسه مما ارداه قتيلا وبعدها لاذ بالفرار.