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القبض على 7 من تجار المخدرات في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-09-20T17:29:40+0000
القبض على 7 من تجار المخدرات في ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاثنين، عن القاء القبض على سبعة من تجار المخدرات وضبط كمية منها بحوزتهم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان معلومات دقيقة مكنت مفارز شعبة مخدرات الناصرية من القبض على سبعة متهمين من تجار المخدرات، وضبطت بحوزتهم اكياساً من مادة الكريستال المخدرة بوزن 2 كيلوغرام و 700 غرام، وأشرطة أقراص مخدرة، إضافة الى عدد من الاسلحة.

وبينت انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت قيادة الشرطة المواطنين إلى التعاون "بثقه تامة" مع القوات الأمنية والتبليغ عن الحالات السلبية المثيرة للشك والاشتباه، بهدف الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها حفاظا على سلامة المجتمع.

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