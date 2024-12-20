القبض على 7 عناصر من داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة على تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات نوعية في محافظة كركوك".

ولفتت إلى أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 7 ارهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/ ارهاب) في منطقتي العدالة و1 حزيران بمحافظة كركوك، والذين كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم داعش الارهابي".

وبينت أن "أحد المتهمين كان يعمل بصفة ناقل رئيسي للأشخاص والأسلحة والتجهيزات والمواد اللوجستية"، مبينة أن "هذه العمليات جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".