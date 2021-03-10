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القبض على 7 دواعش جنوبي بغداد كانوا متخفين في إقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-03-10T13:22:00+0000
القبض على 7 دواعش جنوبي بغداد كانوا متخفين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على سبعة من عناصر داعش جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17 وقوة من لواء رئاسة الجمهورية الثاني ولواء 23 وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على سبعة عناصر من داعش في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وبينت أن المعتقلين كانوا هاربين ومتخفين في اقليم كوردستان، مشيرة الى انهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب).

 

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