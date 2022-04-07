القبض على 7 دواعش بينهم امرأة في صلاح الدين ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على سبعة عناصر من تنظيم داعش، في عمليات منفصلة بمحافظتي صلاح الدين ونينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز استخبارات قيادة عمليات سامراء، وشعبة استخبارات الفرقة ١٦ من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في نينوى وفصيل استطلاع عمليات سامراء، نفذت عمليات منفصلة وفقاً لمعلومات دقيقة اسفرت عن القاء القبض على سبعة ارهابيين".

وبينت ان "خمسة من الارهابيين ألقي القبض عليهم في قضاءي سامراء وبلد بمحافظة صلاح الدين".

واشارت الخلية الى "القاء القبض على ارهابي اخر شمالي الموصل، في حين تمكنت القوة من القاء القبض على احدى الارهابيات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى".

واكدت ان "جميع الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب، وجرى تسليمهم الى جهات الطلب اصوليا".