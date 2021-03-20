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القبض على 66 متهماً بينهم "إرهابي" ومغتصب في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-20T08:59:54+0000
القبض على 66 متهماً بينهم "إرهابي" ومغتصب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، عن إلقاء القبض على 66 متهماً بقضايا جنائية مختلفة، بينهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)، في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الشرطة في جانب الرصافة ألقت القبض على 20 مطلوباً بينهم "إرهابي" وآخرين متهمين بالاغتصاب والسرقة والتزوير وقضايا جنائية أخرى.

وأضافت أن مفارز الشرطة في جانب الكرخ ألقت القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، مشيراً إلى ضبط 29 مخالفاً للإجراءات الحظر الوقائي وللقانون.

وتابعت القيادة بأنه تم ضبط عجلتين تحملان مواداً ممنوعة من الاستيراد، إلى جانب اعتقال متهم بالتزوير وآخر مطلوب وفق المادة 32.

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