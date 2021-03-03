القبض على 63 عنصراً من داعش في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على 63 داعشياً في ثلاث محافظات عراقية بعمليات أمنية متفرقة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من قيادة عمليات ديالى، نفذت واجباً لتفتيش وتطهير مناطق ضمن قاطع المسؤولية، وتمكنت من إلقاء القبض على 28 عنصراً من تنظيم داعش، كما عثرت على كدس عتاد.

وأضافت، أن قوة من قيادة عمليات نينوى، قامت بواجبات تفتيش في مناطق متفرقة، أسفرت عن القبض على 21 عنصراً من داعش، وضبطت كدساً للاعتدة.

وأشارت الخلية إلى أن قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، شرعت بعملية استباقية في مناطق ضمن قاطع المسؤولية، وألقت القبض على 14 داعشياً.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن انطلاق عملية تمشيط واسعة من عدة محاور في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك.

وبينت أن العملية جاءت بعد سلسلة الضربات التي وجهتها طائرات F_16 العراقية، وأسفرت عن قتل ثمانية عناصر من داعش، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة وآلية ومواقع يستخدمها عناصر التنظيم.