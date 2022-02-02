القبض على 6 مطلوبين بينهم دواعش حاولوا التسلل الى بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر داعش أثناء محاولتهم التسلل الى العاصمة، بالإضافة شخصين متورطان بعمليات غسيل أموال.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشر بالاشتراك مع العناصر المتواجدة في سيطرة الشعب شمالي بغداد، تمكنت اثناء الممارسات الامنية وتفعيل (حاسبات المطلوبين) من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء محاولتهم الدخول الى العاصمة".

واضافت ان "قوة من اللواء ٥٥ فرقة المشاة السابعة، القى عشر القبض على متهم بالارهاب، خلال التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص في سيطرة الانتصار ضمن قاطع الكرخ".

واشارت الى ان "قطعات الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية واثناء وواجبات البحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٢٤٠ ق.ع والتي تخص قضايا النزاهة وغسيل الاموال، مع ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة ضمن جانب الكرخ".

وتابعت القيادة ان "قوة من اللواء ١٥ في الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية، وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات الكرادة، ومفرزة من مكتب مكافحة الاتجار بالاعضاء البشرية، ومفرزة من جهاز الامن الوطني، القت القبض على متهم وفق المادة (٦ ق. ع) بتهمة الاتجار بالاعضاء البشرية بعد نصب كمين محكم له وبالجرم المشهود في منطقة الكرادة".

وبينت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".