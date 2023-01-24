القبض على 6 عناصر "خطرين" ينتمون لداعش في محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على 6 أشخاص مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)، لانتمائهم إلى تنظيم داعش وذلك بعمليات منفصلة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين .

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة، ان المعتقلين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية انتمائهم لداعش في العام 2014 ، حيث تمكن مقاتلو الوكالة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين البارزين عمل بما يسمى ديوان التعليم، وكانت واجباته في مدارس محافظة نينوى لنشر الفكر الإرهابي بين صفوف الطلاب، اما الارهابي الثاني كان يعمل في التنظيم بما يسمى ديوان الزكاة، وكان يقوم بتوزيع الزكاة الى أُسر داعش ، فيما شارك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قضاء بيجي أثناء تقدمها لتحرير القضاء.

وبحسب البيان فإن الإرهابي الثالث كان يعمل فيما يسمى الجناح المدني لولاية نينوى، والمختص في جمع المعلومات على القوات الأمنية ، اما الإرهابي الرابع عمل مقاتل في داعش ، واشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في ناحية المعتصم، وزرع العبوات الناسفة على الطريق الرابط بين محطة طاقة الجالسية الكهربائية، وقضاء الضلوعية.

وتابع البيان ان الإرهابي الخامس عمل فيما يسمى ديوان المساجد، وكان يدعو المواطنين الى الاشتراك وتنفيذ الهجمات الإرهابية ، اما الإرهابي السادس المكني (ابو حنين) شارك بدورات تدريبية لدى داعش ، مشيرا إلى تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة 4 ارهاب.