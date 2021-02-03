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القبض على 6 سوريين تسللوا إلى الأراضي العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-02-03T20:19:40+0000
القبض على 6 سوريين تسللوا إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على ستة سوريين تسللوا إلى الأراضي العراقية، في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات مكافحة ارهاب ربيعة، القت القبض على ستة سوريين تسللوا عبر قرية "الرمو" التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى.

وأضافت انه تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أن العملية جاءت ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.

يشار إلى أن القوات الأمنية في محافظة نينوى ألقت القبض في 30 كانون الثاني الماضي، على أربعة مهربين سوريين تسللوا إلى الأراضي العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة المحلية في ناحية زمار، نجحت في إلقاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة مهربين سوريين تسللوا إلى مركز ناحية زمار وكانوا ينوون العبور باتجاه إقليم كوردستان عبر مياه البحيرة.

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